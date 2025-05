Motociclista sofre acidente na rotatória do Cristo

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão lateral entre um carro e uma motocicleta deixou um homem de 44 anos ferido na Avenida Francisco Pereira Lopes, nas proximidades da rotatória do Cristo, em São Carlos.

De acordo com informações, o acidente ocorreu quando o motorista do carro tentava realizar uma conversão, momento em que colidiu lateralmente com a motocicleta. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada consciente à Santa Casa para avaliação médica.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência

