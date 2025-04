Motociclista sofre acidente na rodovia Washington Luís, em São Carlos

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (14), um acidente envolvendo uma motocicleta e dois carros ocorreu na altura do km 233 da rodovia Washington Luís, no sentido interior-capital.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista trafegava pelo corredor quando, de acordo com o condutor de um dos carros envolvidos, ele iniciou a mudança de faixa. Neste momento, a moto acabou colidindo com o retrovisor de um Volkswagen Gol e, em seguida, atingiu um VW T-Cross, fazendo com que o condutor da moto fosse lançado ao solo.

A vítima, um homem cuja identidade não foi divulgada, sofreu várias escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária Ecovias Noroeste e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

As causas do acidente serão investigadas.

