Motociclista sofre acidente após desviar de animal na SP-215

Moto foi arremessada à distância e se imobilizou em meio a um matagal - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 30 anos, ao evitar o atropelamento de um animal silvestre, sofreu uma queda na manhã desta terça-feira, 29, no km 133 da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), sentido São Carlos/Descalvado.

A vítima pilotava sua moto e saiu do trabalho em São Carlos e retornava para Descalvado, onde tem residência e no km 133 um animal de pequeno porte, que não soube definir, teria atravessado a via. Para evitar o atropelamento, o motociclista foi para o acostamento e os pneus passaram sobre uma vala. Ele perdeu o controle e foi arremessado à distância em uma ribanceira.

Com ferimentos, conseguiu retornar ao acostamento da rodovia e um policial que reside em Porto Ferreira, mas que atua em São Carlos, prestou socorro, solicitando o SAMU, que socorreu o motociclista à Santa Casa para atendimento médico.

