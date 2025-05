Motociclista sofre acidente a caminho do trabalho em São Carlos

Compartilhar no facebook

Motociclista recebe atendimentos iniciais dos Bombeiros: encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um trabalhador iniciou a sexta-feira, 9, com um acidente de trânsito em São Carlos. Ele pilotava sua moto pela rua Ray Wesley Herrick, no Jardim Jockey Club, sentido centro/bairro e em dado momento atingiu a lateral de um veículo, cuja motorista tentou uma conversão.

O impacto foi forte e o motociclista, que estava a caminho do trabalho, bateu o corpo no para-brisas do carro e foi arremessado ao solo.

Com ferimentos pelo corpo, foi socorrido à Santa Casa pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros para atendimento médico.

