sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Motociclista se fere após colidir contra cone de sinalização em pontilhão de São Carlos

20 Nov 2025 - 14h08Por Da redação
Motociclista se fere após colidir contra cone de sinalização em pontilhão de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um cone de sinalização foi registrada na tarde deste feriado de quinta-feira, no pontilhão que liga o bairro Jockey Club ao Parque Delta, em São Carlos.

O motociclista, de 34 anos, seguia do Jockey Club sentido ao Parque Delta quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou atingindo o cone. Com o impacto, ele foi arremessado contra a parede do pontilhão e caiu ao solo.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima. O motociclista apresentava trauma na face e escoriações pelo corpo, sendo encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

