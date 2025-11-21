Motociclista se fere após colidir contra cone de sinalização em pontilhão de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um cone de sinalização foi registrada na tarde deste feriado de quinta-feira, no pontilhão que liga o bairro Jockey Club ao Parque Delta, em São Carlos.

O motociclista, de 34 anos, seguia do Jockey Club sentido ao Parque Delta quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou atingindo o cone. Com o impacto, ele foi arremessado contra a parede do pontilhão e caiu ao solo.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima. O motociclista apresentava trauma na face e escoriações pelo corpo, sendo encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também