quinta, 14 de agosto de 2025
Motociclista que sofreu grave acidente na Washington Luís sofre amputação da perna

14 Ago 2025 - 15h56Por Da redação
Momento em que vítima era socorrida - Crédito: Maycon Maximino

O motociclista de 36 anos que se envolveu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (14), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, precisou amputar a perna direita. Ele passou por cirurgia na Santa Casa e permanece internado na unidade hospitalar.

Segundo relato da condutora de um veículo Monza, devido a obras na via, foi necessário mudar de faixa. O motociclista, que trafegava logo atrás com uma moto com placas de São Carlos, colidiu violentamente contra a traseira do carro e foi arremessado ao solo.

O primeiro atendimento foi realizado por uma Unidade Básica do SAMU. Devido à gravidade dos ferimentos, também foram acionadas a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e a USA do resgate da concessionária Ecovias Noroeste. A vítima foi encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência.

