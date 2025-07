Motociclista que morreu em colisão na Washington Luís é identificado

Local do acidente e vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximiano

Foi identificado como Cláudio Liberato Pereira, de 40 anos, o motociclista que faleceu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (31), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Ele era natural de Lins, no interior paulista.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do SCA, Cláudio seguia no sentido capital/interior pilotando uma motocicleta com placas de Promissão/SP, quando, na altura do km 235, próximo à base da Polícia Rodoviária, colidiu na traseira de um caminhão.

O impacto foi violento e, apesar dos esforços das equipes de resgate, Cláudio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas

