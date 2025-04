Motociclista que morreu após ser atingido por carro na contramão era de Ibaté

Compartilhar no facebook

Foi identificado o motociclista que morreu na noite deste sábado após ser atingido por um carro na contramão na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Matão. Marciano Aparecido de Oliveira, de 38 anos, morador do Jardim Cruzado, em Ibaté.

A colisão foi violenta, e Marciano não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O motorista do veículo de passeio envolvido no acidente fugiu antes da chegada da Polícia Militar Rodoviária e das equipes de resgate.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil já iniciou uma investigação para identificar o condutor do carro e esclarecer os detalhes do ocorrido.

O caso gerou comoção entre amigos e familiares da vítima, que era bastante conhecido em Ibaté.

