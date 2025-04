Motociclista que fugiu da PM é autuado em flagrante e permanece internado sob escolta policial

Movimentação no local da ocorrência - Crédito: arquivo

O jovem que se evadiu de uma abordagem policial na tarde de ontem na zona leste de São Carlos foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permaneceu internado sob escolta na Santa Casa. A motocicleta estava com parte da placa coberta por um adesivo. O acusado ainda transitou por várias ruas na contramão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa abordagem ocorreu por volta do meio-dia, quando os policiais patrulhavam a alça de acesso ao bairro Jardim Tangará. Eles avistaram uma motocicleta vermelha com a placa parcialmente encoberta por um adesivo com a inscrição “Cachorro Loco”.

O condutor de 26 anos não obedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, chegando a trafegar pela contramão, e passando em frente a uma escola.

A perseguição terminou no bairro Parque Douradinho, onde o motociclista que transitava em zigue-zaque para impedir a ultrassapagem da viatura colidiu com o carro oficial e caiu ao solo. Durante a abordagem, a polícia constatou a adulteração da placa e deu voz de prisão em flagrante ao suspeito, que alegou ter emprestado o veículo de um amigo.

Ele foi socorrido pelo SAMU e permanece internado sob escolta na Santa Casa de São Carlos. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional, e o suspeito será indiciado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme o artigo 311 do Código Penal.

A motocicleta HONDA/CG 150 e a placa foram apreendidas para perícia.

