Motociclista que colidiu contra caminhão morre após ficar mais de um mês internado

Momento em que motociclista era socorrido - Crédito: arquivo

Um homem de 45 anos, identificado como André Fernando dos Santos, faleceu na manhã desta quinta-feira (12), na Santa Casa de São Carlos, após permanecer internado por mais de 40 dias em estado grave. Ele foi vítima de um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão no final de abril.

O acidente aconteceu na tarde do dia 28 de abril, quando a vítima seguia de moto pela avenida Henrique Gregori, no sentido Shopping/UPA e colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão que estava estacionado para entrega de materiais de construção em um imóvel. Câmeras de segurança registraram o momento do impacto.

Com a colisão, o motociclista sofreu uma fratura exposta na perna, na altura da tíbia, além de múltiplas escoriações. Ele foi encontrado inconsciente no local e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser intubado ainda no local pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) e foi encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado até esta semana.

A filha da vítima relatou à Polícia Civil que recebeu a ligação do hospital comunicando o falecimento e compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

