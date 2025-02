Motociclista que atropelou a triatleta Luisa Baptista será levado a júri popular

triatleta Luísa Baptista - Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Na tarde desta quarta-feira (12), a 3ª Vara Criminal do Fórum de São Carlos decidiu levar a julgamento pelo Tribunal do Júri o motociclista Nayn José Sales, acusado de tentativa de homicídio com dolo eventual contra a triatleta Luisa Baptista. O caso, que ocorreu em 23 de dezembro de 2023, na Rodovia Municipal Abel Terrugi, ganhou repercussão devido às circunstâncias que envolvem a colisão.

Segundo a decisão do juiz André Luiz de Macedo, há indícios suficientes de que o acusado assumiu o risco de provocar a morte da vítima ao conduzir uma motocicleta sem habilitação, em alta velocidade e na contramão. Na ocasião, Nayn havia participado de uma festa na noite anterior e dormido por poucas horas antes do acidente.

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e oito testemunhas de acusação. A defesa do réu alegou que o caso deveria ser tratado como lesão culposa ou, no máximo, homicídio culposo tentado, o que foi rejeitado pelo magistrado. Com a pronúncia, caberá agora ao Tribunal do Júri decidir se houve dolo eventual na conduta do acusado.

A decisão ressalta que a vítima trafegava corretamente pela via, respeitando todas as normas de segurança, quando foi atingida pela motocicleta conduzida por Nayn. O impacto da colisão causou lesões graves em Luisa Baptista, resultando em incapacidade para suas atividades habituais. Ela esteve internada por vários meses, correndo risco de morte.

A defesa do acusado ainda pode recorrer da decisão. Enquanto isso, o processo seguirá para a 1ª Vara Criminal de São Carlos para a organização do julgamento perante o Tribunal do Júri.

