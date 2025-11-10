(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

Motociclista perde o controle e colide em carro estacionado na Avenida Tancredo Neves

10 Nov 2025 - 12h00
Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista ficou ferida na manhã desta segunda-feira, dia 10, após colidir na traseira de um carro estacionado na Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves, na região do Shopping Iguatemi, em São Carlos.

De acordo com informações, a vítima seguia no sentido Shopping – UPA Vila Prado quando passou sobre um buraco de um bueiro afundado. O impacto fez com que ela perdesse o controle da moto e batesse na traseira do veículo parado.

Com a queda, a motociclista sofreu escoriações pelo corpo e teve a moto danificada. Equipes de policiamento e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

No local, a mulher recusou atendimento médico, permanecendo consciente e orientada. Após o registro da ocorrência, ela ficou no local junto com a equipe policial.

