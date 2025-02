Motociclista perde controle e colide contra poste na Av. Francisco Pereira Lopes

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (11), uma jovem de 22 anos ficou ferida após colidir sua motocicleta contra um poste na Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido USP Shopping, próximo à Rua Miguel João.

De acordo com testemunhas, a motociclista tentou desviar de outro condutor que entrou repentinamente em sua frente. Para evitar a colisão, ela jogou a moto para a calçada, mas acabou perdendo o controle e batendo violentamente contra um poste. O impacto a deixou desacordada no local.

Populares que estavam por perto prestaram os primeiros socorros até a chegada do resgate. A vítima sofreu um trauma no quadril, um corte profundo na perna e um ferimento na testa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma equipe de motolância realizou o primeiro atendimento. Em seguida, uma viatura de suporte básico encaminhou a motociclista em estado estável para a Santa Casa.

A jovem, que trabalha em uma empresa de energia, estava a caminho do serviço no momento do acidente.

