(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
Rio Claro

Motociclista perde a vida em acidente na Washington Luís

25 Out 2025 - 06h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista perde a vida em acidente na Washington Luís - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

Um motociclista morreu na noite desta sexta-feira (24) após se envolver em um grave acidente com uma carreta na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro.

De acordo com informações da Artesp, o condutor da carreta Scania 114 manobrava para acessar a rodovia quando acabou sendo atingido transversalmente por uma motocicleta Honda CB 650F, que seguia pela alça em alta velocidade.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado às 22h pela equipe médica que atendeu a ocorrência. O motorista da carreta não se feriu.

A identidade da vítima fatal não havia sido divulgada até a última atualização desta matéria. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também

Moto é furtada no Itamarati, proprietário pede ajuda
Segurança08h18 - 25 Out 2025

Moto é furtada no Itamarati, proprietário pede ajuda

Polícia Civil prende oito pessoas e apreende armas e drogas na Operação Xeque-Mate
São Carlos é região 06h52 - 25 Out 2025

Polícia Civil prende oito pessoas e apreende armas e drogas na Operação Xeque-Mate

Operação apreende bebidas supostamente irregulares em São Carlos
Operação Xeque-Mate17h56 - 24 Out 2025

Operação apreende bebidas supostamente irregulares em São Carlos

Homem é preso em São Carlos por mandado de prisão em aberto
Segurança15h32 - 24 Out 2025

Homem é preso em São Carlos por mandado de prisão em aberto

Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique
Segurança15h28 - 24 Out 2025

Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique

Últimas Notícias