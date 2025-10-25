Motociclista perde a vida em acidente na Washington Luís

Crédito: CCI ARTESP

Um motociclista morreu na noite desta sexta-feira (24) após se envolver em um grave acidente com uma carreta na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro.

De acordo com informações da Artesp, o condutor da carreta Scania 114 manobrava para acessar a rodovia quando acabou sendo atingido transversalmente por uma motocicleta Honda CB 650F, que seguia pela alça em alta velocidade.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado às 22h pela equipe médica que atendeu a ocorrência. O motorista da carreta não se feriu.

A identidade da vítima fatal não havia sido divulgada até a última atualização desta matéria. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

