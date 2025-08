Motociclista perde a vida após acidente na Washington Luís entre São Carlos e Ibaté

Maycon Maximino -

No início da noite desta sexta -feira (1º), por volta das 18h30, um grave acidente foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 242, sentido capital–interior, logo após o trevo de acesso ao bairro Santa Felícia, em São Carlos.

A vítima, um motociclista de 38 anos, retornava do trabalho quando, por motivos ainda desconhecidos, sofreu um acidente. Ainda não está claro se houve colisão com um caminhão ou se ele perdeu o controle da moto sozinho. No local, foram encontradas peças automotivas, incluindo um pedaço do para-choque de um caminhão branco e estilhaços de lanterna, o que levanta a suspeita de um possível envolvimento de outro veículo.

Equipes de resgate da EcoNoroeste e uma unidade de suporte avançado (USA) do SAMU foram acionadas e, ao chegarem, encontraram o motociclista em parada cardiorrespiratória, com sangramento ativo. Ele foi entubado ainda no local, sendo posteriormente encaminhado com urgência para a Santa Casa de São Carlos.

A vítima trabalhava como entregador na Baterias Mouras e residia no Jardim Cruzado, em Ibaté. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada no hospital.

A Polícia Rodoviária e a perícia estiveram no local, e o caso será investigado para apurar as causas do acidente e se houve, de fato, a participação de outro veículo na colisão.

