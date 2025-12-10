(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Triste

Motociclista não resiste e morre na Santa Casa após acidente entre carro e moto em São Carlos

Maria Aparecida Ferreira sofreu um traumatismo craniano ao cair na calçada depois de ser atingida pelo veículo que teria invadido a preferencial no cruzamento entre as Ruas Antônio Blanco e São Paulo no bairro Vila Costa do Sol

10 Dez 2025 - 08h47Por Flávio Fernandes
Motociclista não resiste e morre na Santa Casa após acidente entre carro e moto em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos

Uma motociclista identificada como Maria Aparecida Ferreira, 49 anos, não resistiu e morreu após 4 dias internada na tarde desta terça-feira (9), em um grave acidente entre moto e carro no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos. A colisão, aconteceu na manhã da última sexta-feira (5).

Segundo informações a vítima conduzia uma motocicleta com o filho na garupa, pela Rua Antônio Blanco quando foram atingidos por um carro que vinha da Rua São Paulo, avançou a preferencial e atingiu as vítimas que ficaram feridas. Com impacto a mulher, foi arremessada para a calçada e ficou inconsciente.

Maria foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, para Santa Casa com traumatismo craniano. O filho, teve apenas ferimentos leves e também foi levado ao hospital.

A motociclista permaneceu internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dela, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos e ainda não há informações sobre velório e sepultamento.  

A Polícia Civil, investiga as causas do acidente. 

