domingo, 17 de agosto de 2025
Segurança

Motociclista morre em acidente na Rodovia Washington Luís

17 Ago 2025 - 17h15Por Da redação
Um motociclista morreu na manhã deste domingo (17) em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Taquaritinga.

Segundo informações da concessionária Econoroeste, que administra o trecho, o acidente aconteceu por volta das 6h30, no km 327, sentido norte. A vítima pilotava uma motocicleta XRE 300 quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle da direção e bateu contra a defensa metálica do canteiro central.

Com o impacto, o condutor foi arremessado para o canteiro, enquanto a motocicleta percorreu cerca de um quilômetro antes de cair sobre a faixa de domínio. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

