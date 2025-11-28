Motociclista morre após colidir em traseira de caminhão parado na Washington Luís em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista identificado como Pedro Donizete Camargo de 56 anos morreu na noite desta sexta-feira (28), após colidir na traseira de um caminhão parado no km 240 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, o trânsito estava lento e Pedro seguia no sentido São Carlos-Ibaté pela faixa da direita, atrás de um caminhão. Ao tentar ultrapassar, não percebeu que outro caminhão estava imobilizado mais à frente.

A vítima, ficou gravemente ferida e equipes de resgate da concessionária que administram a rodovia foram acionadas, mas ele não resistiu. A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou o local para o trabalho da perícia.

O corpo do motociclista, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos. As causas do acidente serão investigadas, pela Polícia Civil.

Este é o segundo acidente com morte registrado em um curto intervalo na mesma região da Washington Luís, aumentando a preocupação de autoridades e motoristas sobre a segurança no trecho, que tem registrado tráfego intenso e lentidão frequente.

