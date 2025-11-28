(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Mais Uma Morte Na Rodovia

Motociclista morre após colidir em traseira de caminhão parado na Washington Luís em São Carlos

Vítima identificada como Pedro Donizete Camargo atingiu o veículo enquanto tentava fazer uma ultrapassagem no km 240

28 Nov 2025 - 20h58Por Flávio Fernandes
Motociclista morre após colidir em traseira de caminhão parado na Washington Luís em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista identificado como Pedro Donizete Camargo de 56 anos morreu na noite desta sexta-feira (28), após colidir na traseira de um caminhão parado no km 240 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. 

Segundo informações colhidas no local, o trânsito estava lento e Pedro seguia no sentido São Carlos-Ibaté pela faixa da direita, atrás de um caminhão. Ao tentar ultrapassar, não percebeu que outro caminhão estava imobilizado mais à frente.

A vítima, ficou gravemente ferida e equipes de resgate da concessionária que administram a rodovia foram acionadas, mas ele não resistiu. A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou o local para o trabalho da perícia.

O corpo do motociclista, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos. As causas do acidente serão investigadas, pela Polícia Civil. 

Este é o segundo acidente com morte registrado em um curto intervalo na mesma região da Washington Luís, aumentando a preocupação de autoridades e motoristas sobre a segurança no trecho, que tem registrado tráfego intenso e lentidão frequente.

