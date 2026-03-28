Motociclista foge apÃ³s provocar colisÃ£o com outra moto prÃ³ximo ao kartÃ³dromo

28 Mar 2026 - 13h31
Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na tarde deste sábado (28), nas proximidades do kartódromo, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, uma mulher de 55 anos conduzia uma Honda Biz pela Alameda dos Heliotrópos, sentido kartódromo, quando foi atingida por um motociclista que saía da Avenida Francisco Pereira Lopes.

Após o impacto, o condutor que teria provocado o acidente fugiu do local sem prestar socorro.

O SAMU foi acionado e socorreu a vítima, que foi encaminhada à Santa Casa com dores nas costelas do lado esquerdo e escoriações no membro inferior esquerdo.

O motociclista não retornou ao local e, até o momento, não foi localizado.

