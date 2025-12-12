Motociclista fica gravemente ferido após perder controle e colidir em muro na curva do Joinha

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra muro de chácara no final da noite desta quinta-feira (11), na curva do Joinha, em São Carlos.

Segundo informações a vítima seguia pela Avenida Francisco Pereira Lopes com a namorada de 18 anos na garupa, quando tentou ultrapassar um caminhão. Na sequência, o condutor perdeu o controle e bateu violentamente contra o muro.

Com o impacto, o motociclista e a jovem foram arremessados atingindo também um pilar de concreto. O condutor da motocicleta, foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu com traumatismo craniano e várias escoriações pelo corpo até a Santa Casa, mas antes precisou ser intubado ainda no local.

A namorada dele sofreu escoriações pelo corpo e trauma na perna e quadril, mas sem sinais aparentes de fraturas. Ela fez aniversário nesta sexta-feira (12), e foi levada pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros para o mesmo hospital.

A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas.

