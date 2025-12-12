(16) 99963-6036
sexta, 12 de dezembro de 2025
Grave Acidente

Motociclista fica gravemente ferido após perder controle e colidir em muro na curva do Joinha

Condutor estava com a namorada e sofreu traumatismo craniano precisando ser intubado e socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu até a Santa Casa em estado grave

12 Dez 2025 - 02h13Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica gravemente ferido após perder controle e colidir em muro na curva do Joinha - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra muro de chácara no final da noite desta quinta-feira (11), na curva do Joinha, em São Carlos. 

Segundo informações a vítima seguia pela Avenida Francisco Pereira Lopes com a namorada de 18 anos na garupa, quando tentou ultrapassar um caminhão. Na sequência, o condutor perdeu o controle e bateu violentamente contra o muro.

Com o impacto, o motociclista e a jovem foram arremessados atingindo também um pilar de concreto. O condutor da motocicleta, foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu com traumatismo craniano e várias escoriações pelo corpo até a Santa Casa, mas antes precisou ser intubado ainda no local.

A namorada dele sofreu escoriações pelo corpo e trauma na perna e quadril, mas sem sinais aparentes de fraturas. Ela fez aniversário nesta sexta-feira (12), e foi levada pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros para o mesmo hospital. 

A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas.

Leia Também

Garupa fica ferida após colisão entre duas motos na Avenida Capitão Luís Brandão
Moto x Moto23h48 - 11 Dez 2025

Garupa fica ferida após colisão entre duas motos na Avenida Capitão Luís Brandão

Motociclista fica ferido após ser fechado por carro na rodovia Washington Luís em São Carlos
Acidente23h17 - 11 Dez 2025

Motociclista fica ferido após ser fechado por carro na rodovia Washington Luís em São Carlos

Procurado por tráfico de drogas é detido no Cidade Aracy
Segurança21h22 - 11 Dez 2025

Procurado por tráfico de drogas é detido no Cidade Aracy

Procurado por Maria da Penha é detido pela RPM no São Carlos III
Segurança21h16 - 11 Dez 2025

Procurado por Maria da Penha é detido pela RPM no São Carlos III

Motoqueiro fica ferido após colisão com carro no Boa Vista
Segurança21h11 - 11 Dez 2025

Motoqueiro fica ferido após colisão com carro no Boa Vista

Últimas Notícias