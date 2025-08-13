Motociclista fica gravemente ferido após colidir na traseira de caminhão na SP - 310

Crédito: Flavio Fernandes

Um motociclista de 22 anos ficou gravemente ferido após colidir na traseira de um caminhão agora pouco no km 259, da rodovia Washington Luís (SP - 310).

Segundo informações o jovem seguia sentido interior/capital, quando por motivos desconhecidos bateu atrás do caminhão próximo a descida do Chibarro. Uma ambulância da prefeitura com São Carlos, parou para prestar socorro, a vítima.

Equipes de resgate da concessionária que administram a rodovia, foram acionadas e socorreram o motociclista com ferimentos graves para Santa Casa e o estado de saúde dele é gravíssimo.

O motorista do caminhão de 75 anos, relatou que nem sentiu a batida e parou quase 2 km depois. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e preservou a área, para o trabalho da perícia.

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

