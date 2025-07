Motociclista fica gravemente ferido após colisão no Jardim Paulistano

Compartilhar no facebook

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (24), uma grave colisão foi registrada no cruzamento da Rua José Calijuri com a Rua Antônio Fischer dos Santos, no bairro Jardim Paulistano.

Segundo informações, o acidente ocorreu quando o condutor de uma motocicleta, que trafegava pela Rua Antônio Fischer dos Santos, avançou a sinalização de “pare” e acabou colidindo contra um automóvel que seguia pela Rua José Calijuri. Com o impacto, o motociclista, foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves.

A vítima teve uma fratura exposta e lesões graves na perna direita, com suspeita de amputação parcial do membro. Posteriormente, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) encaminhou o homem até a Santa Casa.

