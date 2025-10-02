(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em grave acidente no Jardim São João Batista

02 Out 2025 - 10h02Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido em grave acidente no Jardim São João Batista - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (2), uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada no bairro Jardim São João Batista, em São Carlos, no cruzamento da Rua Honduras com a Rua Porto Rico.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Segundo testemunhas, o condutor do carro não parou para prestar socorro. Moradores relataram ter ouvido o impacto e, ao saírem de casa, encontraram o motociclista caído ao solo ao lado de sua moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, inicialmente, uma Unidade de Suporte Básico (USB) esteve no local, com apoio da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Durante a avaliação, foi constatado que a vítima apresentava dificuldade para respirar, suspeita de fratura de costela e possível trauma pneumotórax, o que levou à solicitação da Unidade de Suporte Avançado (USA).

O homem recebeu atendimento especializado e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos pela USA em estado considerado grave.

Leia Também

Guarda Municipal apreende drogas em praça do Jardim Cruzado
Segurança12h18 - 02 Out 2025

Guarda Municipal apreende drogas em praça do Jardim Cruzado

Estelionatário engana comprador e proprietário durante negociação de moto em São Carlos
Prejuízo de quase R$ 10 mil08h42 - 02 Out 2025

Estelionatário engana comprador e proprietário durante negociação de moto em São Carlos

Homem é agredido em bar na Avenida São Carlos
Segurança08h36 - 02 Out 2025

Homem é agredido em bar na Avenida São Carlos

Mulheres são presas com 162 garrafas de whisky falsificado e encaminhadas à cadeia de São Carlos
SP-32607h56 - 02 Out 2025

Mulheres são presas com 162 garrafas de whisky falsificado e encaminhadas à cadeia de São Carlos

GAM prende procurado pela Justiça em São Carlos
Segurança07h11 - 02 Out 2025

GAM prende procurado pela Justiça em São Carlos

Últimas Notícias