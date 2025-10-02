Motociclista fica ferido em grave acidente no Jardim São João Batista

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (2), uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada no bairro Jardim São João Batista, em São Carlos, no cruzamento da Rua Honduras com a Rua Porto Rico.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Segundo testemunhas, o condutor do carro não parou para prestar socorro. Moradores relataram ter ouvido o impacto e, ao saírem de casa, encontraram o motociclista caído ao solo ao lado de sua moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, inicialmente, uma Unidade de Suporte Básico (USB) esteve no local, com apoio da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Durante a avaliação, foi constatado que a vítima apresentava dificuldade para respirar, suspeita de fratura de costela e possível trauma pneumotórax, o que levou à solicitação da Unidade de Suporte Avançado (USA).

O homem recebeu atendimento especializado e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos pela USA em estado considerado grave.

