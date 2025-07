Motociclista fica ferido em colisão traseira no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (07) um acidente de trânsito foi registrado na rua Episcopal, entre as ruas Carlos Botelho e 15 de Novembro, no Centro.

Um motociclista de 48 anos seguia pela via no mesmo sentido de um carro, quando o veículo à frente precisou frear devido ao fluxo intenso de trânsito. O condutor da moto, no entanto, não percebeu a frenagem a tempo e colidiu na traseira do automóvel, vindo ao solo em seguida.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e um trauma em uma das pernas. Ele foi prontamente atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

