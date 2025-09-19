(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em colisão no Jardim Tangará

19 Set 2025
Um motociclista de 23 anos ficou ferido na noite desta quinta-feira (18) após se envolver em uma colisão com um carro na rua Benjamin Lopes Osóres, na entrada do bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com informações, o jovem seguia com sua motocicleta e, ao fazer a rotatória, acabou sendo atingido por um veículo que trafegava no sentido Centro–bairro e não respeitou a sinalização de “pare”. Com o impacto, o motociclista colidiu contra o automóvel e foi arremessado ao solo.

A vítima sofreu um trauma no tornozelo e múltiplas escoriações pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o rapaz para a Santa Casa de São Carlos.

