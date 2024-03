Motociclista fica ferido em colisão no Jardim Paulistano

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trâsito envolvendo um carro e uma moto deixou um homem de 29 anos ferido, neste sábado (09), na Rua Iwagiro Toyama, no Jardim Paulistano.

Segundo informações, o carro e a moto transitavam pela via no mesmo sentido, rodovia/kartódromo, mas o carro estava um pouco à frente e sua condutora deu seta e fez uma conversão à esquerda, para entrar no estacionamento de uma loja, porém o motociclista não viu que ela estava dando seta e colidiu na lateral traseira.

O condutor da moto sofreu um trauma na perna e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à UPA do Santa Felícia.

