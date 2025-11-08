(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em colisão no Centro

08 Nov 2025 - 09h51Por Erika
Crédito: arquivo

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na manhã desta sexta-feira (7), na Rua São Paulo, Vila Laura, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrênciia, um motorista de 19 anos conduzia um carro quando o piloto de uma motocicleta, ao seguir pela Rua Costa do Sol, teria avançado a sinalização de “Pare” em alta velocidade, colidindo frontalmente com o automóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. O motociclista sofreu fratura no nariz e foi encaminhado para atendimento na UPA da Vila Prado.

Os veículos envolvidos eram um carro de passeio e uma motocicleta de 125 cilindradas. Nenhum dos dois tinha seguro. O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica e encaminhado para a unidade policial da área para apuração.

