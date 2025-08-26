(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido em colisão no Centro de São Carlos

24 Ago 2025 - 16h50Por Da redação
Na tarde deste domingo (24), uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Carlos Botelho, na região central da cidade.

Segundo informações apuradas no local, um jovem de 20 anos, que conduzia uma Honda CG 150 pela Avenida São Carlos, no sentido Centro–bairro, acabou colidindo contra um Peugeot 208, que atravessava a via pela Rua Carlos Botelho. No local existe um semáforo, mas não foi possível saber quais dos veículos envolvidos avançou o sinal de pare.

Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura na perna direita. Ele recebeu atendimento do SAMU e do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.
Já os dois ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos.

