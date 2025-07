Motociclista fica ferido em colisão no Centro de São Carlos

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

No início da tarde desta sexta-feira (11), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na Rua Dona Alexandrina, próximo à esquina com a Rua Santa Cruz, no Centro de São Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor de uma Fiat Strada saía de uma vaga de estacionamento da Praça Santa Cruz em marcha à ré, quando o motociclista, que trafegava pela Dona Alexandrina, não percebeu o veículo manobrando e acabou colidindo contra a traseira do carro. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo.

A vítima, um homem de 44 anos, sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na perna. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito estiveram no local para o registro da ocorrência e para controlar o tráfego, que ficou parcialmente interrompido durante o atendimento.

