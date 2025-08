Motociclista fica ferido em colisão na Vila Celina

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira, uma colisão entre carro e moto foi registrada na Vila Celina, no cruzamento da rua Professor Ferraz de Camargo com a Rua Rotary Club.

De acordo com as informações, o condutor do carro trafegava pela rua Rotary Club, onde teria desrespeitado a sinalização de "pare", avançando no cruzamento. O motociclista, de 29 anos, seguia no sentido bairro-centro pela rua Professor Ferraz de Camargo e acabou colidindo fortemente contra a lateral do veículo.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi socorrido por uma unidade do SAMU até a Santa Casa. A vítima apresentava trauma na perna e no punho.

