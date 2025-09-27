(16) 99963-6036
sábado, 27 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em colisão na avenida Trabalhador São-Carlense

27 Set 2025 - 10h56Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido em colisão na avenida Trabalhador São-Carlense - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque
Um motoboy de 19 anos ficou ferido na manhã deste sábado (27) após uma colisão na avenida Trabalhador São-Carlense, no Parque Arnold Schimidt.
 
Segundo informações das vítimas, um motorista de um Corsa, seguia pela faixa da esquerda, sentido Kartódromo, enquanto o motociclista trafegava pela faixa da direita no mesmo sentido.
 
No momento em que o carro tentou acessar a rua Capitão Alberto Mendes Júnior, a moto atingiu a lateral do veículo.
 
Com o impacto, o jovem caiu e sofreu escoriações na perna e no braço esquerdo. O SAMU e a motolância atenderam a ocorrência, e a vítima foi encaminhada à Santa Casa.

Leia Também

Motoboy fica ferido em colisão no centro de São Carlos
Segurança12h00 - 27 Set 2025

Motoboy fica ferido em colisão no centro de São Carlos

Procurado é capturado pela Polícia Militar em São Carlos
Segurança09h51 - 27 Set 2025

Procurado é capturado pela Polícia Militar em São Carlos

Ladrões furtam cabos de cobre de equipamento da Ecovias
Washington Luís 09h48 - 27 Set 2025

Ladrões furtam cabos de cobre de equipamento da Ecovias

Pix enviado errado faz rapaz acionar a Polícia em São Carlos
Segurança09h45 - 27 Set 2025

Pix enviado errado faz rapaz acionar a Polícia em São Carlos

Estudante agride professor em escola estadual de São Carlos
Segurança09h37 - 27 Set 2025

Estudante agride professor em escola estadual de São Carlos

Últimas Notícias