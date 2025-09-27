Motociclista fica ferido em colisão na avenida Trabalhador São-Carlense

Segundo informações das vítimas, um motorista de um Corsa, seguia pela faixa da esquerda, sentido Kartódromo, enquanto o motociclista trafegava pela faixa da direita no mesmo sentido.

No momento em que o carro tentou acessar a rua Capitão Alberto Mendes Júnior, a moto atingiu a lateral do veículo.

Com o impacto, o jovem caiu e sofreu escoriações na perna e no braço esquerdo. O SAMU e a motolância atenderam a ocorrência, e a vítima foi encaminhada à Santa Casa.

Um motoboy de 19 anos ficou ferido na manhã deste sábado (27) após uma colisão na avenida Trabalhador São-Carlense, no Parque Arnold Schimidt.