Motociclista fica ferido em colisão na Avenida São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira (19), no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua 28 de Setembro, em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, ambos os veículos seguiam pela Avenida São Carlos, no sentido Centro/Rodoviária, quando o condutor de um Fiat Stilo realizou a conversão para a Rua 28 de Setembro. O motociclista, que trafegava na faixa da direita, não conseguiu frear a tempo e colidiu na lateral do automóvel.

O motociclista, um homem de 25 anos, sofreu escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento da equipe do Samu e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

