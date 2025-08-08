(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano

08 Ago 2025 - 10h15Por Da redação
Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (8), um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado na Avenida República do Líbano, no bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com informações, o motociclista, de 38 anos, seguia no sentido bairro–centro a caminho do trabalho quando o condutor de um carro realizou uma conversão proibida, tentando fazer um contorno no meio da via. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral traseira do veículo.

Com o impacto, a vítima caiu ao solo, sofrendo trauma na face, na boca e na perna. Ele foi atendido no local por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

