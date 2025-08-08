Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano

Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta sexta-feira (8), um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado na Avenida República do Líbano, no bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos.
De acordo com informações, o motociclista, de 38 anos, seguia no sentido bairro–centro a caminho do trabalho quando o condutor de um carro realizou uma conversão proibida, tentando fazer um contorno no meio da via. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral traseira do veículo.
Com o impacto, a vítima caiu ao solo, sofrendo trauma na face, na boca e na perna. Ele foi atendido no local por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.