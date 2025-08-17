(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido em colisão frontal Eduardo Abdelnur

17 Ago 2025 - 13h29Por Da redação
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na Rua Evelin Marchetti, no bairro Eduardo Abdelnur, em São Carlos, neste domingo (17).

De acordo com informações colhidas no local, o condutor de um veículo Santana, ao tentar desviar de um buraco na via, acabou colidindo frontalmente com a motocicleta que seguia no sentido contrário.

O motociclista, de 23 anos, sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA do Cidade Aracy, onde recebeu atendimento médico.

Já o motorista do carro não possuía habilitação. A ocorrência foi registrada e as autoridades devem apurar as responsabilidades pelo acidente.

