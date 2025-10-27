(16) 99963-6036
segunda, 27 de outubro de 2025
Vila nery

Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto

27 Out 2025 - 18h32Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto -

Um motociclista de 53 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão entre carro e moto na noite desta segunda-feira (27), em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local, o homem trafegava pela Rua São Sebastião quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Antônio Rodrigues Cajado, um veículo teria furado a sinalização de "pare". O motociclista não conseguiu evitar o impacto e colidiu na lateral do automóvel, caindo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava dores no ombro e na perna esquerda. Após o atendimento, o homem foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Leia Também

Homem de 39 anos está desaparecido em São Carlos; família procura por informações
Segurança16h29 - 27 Out 2025

Homem de 39 anos está desaparecido em São Carlos; família procura por informações

Menor é apreendido por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga
Segurança16h05 - 27 Out 2025

Menor é apreendido por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

Discussão por causa de vaca termina com homem baleado no Cidade Aracy
Tentativa de homicídio 11h46 - 27 Out 2025

Discussão por causa de vaca termina com homem baleado no Cidade Aracy

Acidentes com veículos provocaram 227 interrupções de energia
Região de São Carlos 11h24 - 27 Out 2025

Acidentes com veículos provocaram 227 interrupções de energia

Chácara fica sem energia após furto de fios e bobinas de transformador em São Carlos
Prejuízo e transtornos 09h47 - 27 Out 2025

Chácara fica sem energia após furto de fios e bobinas de transformador em São Carlos

Últimas Notícias