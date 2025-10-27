Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto

Um motociclista de 53 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão entre carro e moto na noite desta segunda-feira (27), em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local, o homem trafegava pela Rua São Sebastião quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Antônio Rodrigues Cajado, um veículo teria furado a sinalização de "pare". O motociclista não conseguiu evitar o impacto e colidiu na lateral do automóvel, caindo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava dores no ombro e na perna esquerda. Após o atendimento, o homem foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Leia Também