Motociclista fica ferido em colisão com van no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo uma moto e uma van, na tarde de 6 de novembro, na Avenida Dona Alexandrina, região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista seguia pela avenida no sentido Centro quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, uma van teria atravessado a via sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, interceptando sua trajetória. Com isso, a moto atingiu a lateral dianteira do veículo.

A vítima sofreu ferimentos e buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento da região. Já a motocicleta teve diversos danos, incluindo avarias no tanque, retrovisores, painel e carenagens. O capacete utilizado no momento do acidente também ficou danificado, assim como um relógio de uso pessoal.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Eletrônica e encaminhada para a unidade policial da área, onde a vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais cabíveis.

