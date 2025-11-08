(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em colisão com van no Centro

08 Nov 2025 - 10h03Por Erika
Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo uma moto e uma van, na tarde de 6 de novembro, na Avenida Dona Alexandrina, região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista seguia pela avenida no sentido Centro quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, uma van teria atravessado a via sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, interceptando sua trajetória. Com isso, a moto atingiu a lateral dianteira do veículo.

A vítima sofreu ferimentos e buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento da região. Já a motocicleta teve diversos danos, incluindo avarias no tanque, retrovisores, painel e carenagens. O capacete utilizado no momento do acidente também ficou danificado, assim como um relógio de uso pessoal.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Eletrônica e encaminhada para a unidade policial da área, onde a vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais cabíveis.

Adolescente grávida fica ferida em colisão no Santa Felícia

Entorpecentes são encontrados próximo a creche municipal no Cidade Aracy

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região

Mais de 500 argolas de túmulos foram furtadas no cemitério Nossa Sra. do Carmo nas últimas semanas

Invasor entra em residência durante a madrugada na Vila Isabel

