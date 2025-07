Motociclista fica ferido em colisão com carro no centro de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (14), um acidente de trânsito foi registrado na esquina da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua Dom Pedro II, no centro de São Carlos. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro que trafegavam pela avenida no sentido bairro-centro.

De acordo com a condutora do veículo, ela sinalizou que faria a conversão à esquerda para acessar a Rua Dom Pedro II. No entanto, no momento da manobra, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo na lateral do carro, vindo ao solo.

A vítima, um homem de 29 anos, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

