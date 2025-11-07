(16) 99963-6036
sexta, 07 de novembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Nery

07 Nov 2025 - 09h11Por Erika
Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta sexta-feira (7), na rua Padre Teixeira, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

De acordo com informações, o motorista de um veículo Astra realizava a manobra para entrar no estacionamento de um comércio quando o motociclista, que seguia logo atrás, não percebeu a conversão e acabou colidindo na lateral traseira do automóvel.

Com o impacto, o condutor da moto, um jovem de 20 anos, caiu ao solo e sofreu uma possível fratura na tíbia da perna direita. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

