Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Elizabeth

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (8), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da Rua Maria Tavares Leandro com a Rua Miguel Giometti, nas proximidades da antiga Hero.

Segundo informações, a moto seguia pela Rua Miguel Giometti, sentido bairro–centro, quando o carro, que trafegava pela Rua Maria Tavares Leandro, não respeitou a sinalização de “pare”. O motociclista, que conduzia uma moto de grande porte, tentou evitar a colisão freando bruscamente, mas acabou caindo e colidindo levemente contra o veículo.

A vítima, um homem de 47 anos, sofreu trauma no braço, escoriações pelo corpo e fortes dores no peito. Ele recebeu os primeiros atendimentos de um policial que passava pelo local e, em seguida, foi socorrido pela equipe do SAMU até a Santa Casa.

A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência.

