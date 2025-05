Motociclista fica ferido em acidente na rodovia Washington Luís

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido no final da tarde desta quarta-feira (7), na rodovia Washington Luís (SP-310), próximo à UFSCar.

De acordo com informações, uma caminhonete GM S10 trafegava no sentido interior/capital quando o trânsito ficou lento e o motorista reduziu a velocidade. O condutor da moto, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu contra a traseira do veículo.

O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela concessionária, sendo encaminhado para a Santa Casa. Em decorrência do acidente, o tráfego ficou congestionado na região.

