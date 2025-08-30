Motociclista fica ferido em acidente na região da USP

Crédito: Lourival Izaque

Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto na Trabalhador São-Carlense

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto foi registrada na tarde deste sábado (30), no cruzamento da Avenida Trabalhador São-Carlense com a Avenida Miguel Petroni, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, uma GM Tracker trafegava pela Trabalhador São-Carlense, sentido rodoviária, pela faixa da direita. Ao tentar acessar a Avenida Miguel Petroni, houve a colisão com um motociclista de 28 anos, que seguia pela faixa da esquerda.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à Santa Casa.

Já a motorista da Tracker, de 22 anos, ficou bastante abalada, mas não sofreu ferimentos. Ela foi atendida pelo Samu e liberada ainda no local.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência. O trânsito não chegou a ser prejudicado.

Leia Também