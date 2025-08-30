(16) 99963-6036
sábado, 30 de agosto de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido em acidente na região da USP

30 Ago 2025 - 13h31Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido em acidente na região da USP - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto na Trabalhador São-Carlense

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto foi registrada na tarde deste sábado (30), no cruzamento da Avenida Trabalhador São-Carlense com a Avenida Miguel Petroni, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, uma GM Tracker trafegava pela Trabalhador São-Carlense, sentido rodoviária, pela faixa da direita. Ao tentar acessar a Avenida Miguel Petroni, houve a colisão com um motociclista de 28 anos, que seguia pela faixa da esquerda.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à Santa Casa.

Já a motorista da Tracker, de 22 anos, ficou bastante abalada, mas não sofreu ferimentos. Ela foi atendida pelo Samu e liberada ainda no local.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência. O trânsito não chegou a ser prejudicado.

Leia Também

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em São Carlos
Segurança15h27 - 30 Ago 2025

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em São Carlos

Casal fica ferido após queda de moto em rotatória no Bela Vista
Segurança10h06 - 30 Ago 2025

Casal fica ferido após queda de moto em rotatória no Bela Vista

DIG inicia "Operação 7 de Setembro" com prisões e apreensão de arma em São Carlos
Segurança07h19 - 30 Ago 2025

DIG inicia "Operação 7 de Setembro" com prisões e apreensão de arma em São Carlos

Homem é preso após furtar R$ 10 mil em torneiras no Centro
Madrugada 06h38 - 30 Ago 2025

Homem é preso após furtar R$ 10 mil em torneiras no Centro

Colisão entre duas motos deixa três feridos na avenida São Carlos
Segurança06h28 - 30 Ago 2025

Colisão entre duas motos deixa três feridos na avenida São Carlos

Últimas Notícias