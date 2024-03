Motociclista fica ferido em acidente, após ser fechado por carro

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, deixou um jovem de 20 anos ferido, nesta tarde de domingo (10), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, próximo à USP.

De acordo com informações, os dois veículos transitavam pela mesma via, quando a condutora do fez uma conversão à esquerda e fechou o motociclista, que foi ao solo.

O jovem sofreu lesões nos braços, recebeu os primeiros atendimentos pelo socorrista da motolância do SAMU e o restante do socorro procedeu-se por meios próprios.

