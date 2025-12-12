Motociclista fica ferido após ser fechado por carro na rodovia Washington Luís em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente no km 234 da rodovia Washington Luís (SP-310), na noite desta quinta-feira (11), em São Carlos.

Segundo informações, a vítima foi fechada por uma Fiat Toro e após a colisão acabou atingindo também um caminhão que trafegava pela via. Os condutores dos veículos, não perceberam o impacto e seguiram viagem sem parar.

O motociclista caiu no meio da pista e os motoristas que vinham logo atrás conseguiram frear a tempo, evitando que fosse atropelado. O próprio condutor conseguiu sair da faixa de rolamento, enquanto outros usuários da rodovia auxiliaram na retirada da motocicleta.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia, socorreram a vítima até a UPA do Santa Felícia com ferimentos leves. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, registrou a ocorrência e preservou o local para o trabalho da perícia.

As causas do acidente, serão investigadas.

