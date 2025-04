Motociclista fica ferido após ser atingido por carro durante manobra no Jardim Cruzeiro do Sul

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (14) na rua Elias Arsênios, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul. Um motorista realizava uma manobra com o veículo quando acabou acertando uma motocicleta que passava pelo local.

O condutor da moto, um jovem de 25 anos, ficou ferido com o impacto e precisou de atendimento médico. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos.

