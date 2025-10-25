Motociclista fica ferido após queda na Avenida Trabalhador São-carlense

Crédito: Lourival Izaque

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na tarde deste sábado (25), na Avenida Trabalhador São-carlense, em São Carlos.

De acordo com informações da própria vítima, ela seguia no sentido Rodoviária/Kartódromo quando foi fechada por outro motociclista, que saiu da faixa da direita para acessar o retorno da avenida. Ao tentar desviar, o condutor perdeu o equilíbrio e caiu.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital Unimed para avaliação médica.

