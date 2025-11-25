(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido após motorista avançar 'pare' no Santa Felícia

25 Nov 2025 - 09h22Por Da redação
Motociclista fica ferido após motorista avançar 'pare' no Santa Felícia - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre carro e moto foi registrada na manhã desta terça-feira (25) no bairro Santa Felícia, em São Carlos. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Cid Silva César com a Rua Roberto de Jesus Afonso.

Segundo informações, o motociclista seguia pela Rua Cid Silva César, onde possui preferência, quando o condutor do carro, que trafegava pela via transversal, teria avançado a sinalização de parada obrigatória e atingido a moto. Com o impacto, o jovem de 20 anos foi arremessado ao solo.

A equipe do SAMU foi acionada e prestou atendimento ao motociclista, que foi encaminhado à Santa Casa.

