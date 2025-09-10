Motociclista fica ferido após escorregar em mancha de óleo na região central de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (10), um motociclista de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda na avenida Comendador Alfredo Maffei, esquina com a rua Rui Barbosa, na área central de São Carlos.

Segundo informações, o jovem seguia no sentido bairrocentro quando um veículo teria fechado sua passagem. Para evitar a colisão, ele freou bruscamente, mas acabou escorregando em uma mancha de óleo existente sobre a faixa de pedestres, caindo no asfalto.

O motociclista sofreu trauma no tornozelo e no ombro. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Policiais militares e agentes de trânsito estiveram no local. Além do registro da ocorrência, foi necessário aplicar serragem sobre a pista para eliminar o risco de novos acidentes.

