(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Sofreu queda

Motociclista fica ferido após escorregar em mancha de óleo na região central de São Carlos

10 Set 2025 - 15h30Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após escorregar em mancha de óleo na região central de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (10), um motociclista de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda na avenida Comendador Alfredo Maffei, esquina com a rua Rui Barbosa, na área central de São Carlos.

Segundo informações, o jovem seguia no sentido bairrocentro quando um veículo teria fechado sua passagem. Para evitar a colisão, ele freou bruscamente, mas acabou escorregando em uma mancha de óleo existente sobre a faixa de pedestres, caindo no asfalto.

O motociclista sofreu trauma no tornozelo e no ombro. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Policiais militares e agentes de trânsito estiveram no local. Além do registro da ocorrência, foi necessário aplicar serragem sobre a pista para eliminar o risco de novos acidentes.

Leia Também

Ciclista fica ferido após ficar sem freio e colidir contra árvore no Jardim Brasil
Segurança15h16 - 10 Set 2025

Ciclista fica ferido após ficar sem freio e colidir contra árvore no Jardim Brasil

Dois adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas durante operação em São Carlos
Operação 7 de Setembro13h51 - 10 Set 2025

Dois adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas durante operação em São Carlos

Procurado é capturado com drogas durante patrulhamento da PM em São Carlos
Vila São José10h06 - 10 Set 2025

Procurado é capturado com drogas durante patrulhamento da PM em São Carlos

Polícia Militar apreende quase mil porções de cocaína em operação
Itirapina 09h03 - 10 Set 2025

Polícia Militar apreende quase mil porções de cocaína em operação

Carreta carregada de algodão atinge viaduto e causa interdição na Washington Luís, em São Carlos
Segurança06h08 - 10 Set 2025

Carreta carregada de algodão atinge viaduto e causa interdição na Washington Luís, em São Carlos

Últimas Notícias