Motociclista fica ferido após colisão traseira no Jardim Botafogo

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista ficou ferido após uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um automóvel na tarde deste sábado (3), na Avenida José Pereira Lopes, no bairro Jardim Botafogo.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente ocorreu no sentido bairro–centro da via. No momento em que o condutor do carro realizou uma conversão, o motociclista que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a traseira do veículo.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na mão. Ele recebeu atendimento ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, posteriormente, foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

