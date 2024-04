Motociclista fica ferido após colisão traseira na SP-215

Carro teve danos após a batida contra a moto - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito no km 159 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), região da rotatória do Cidade Aracy, deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira, 19, em São Carlos.

Segundo apurado, os envolvidos transitavam sentido Ribeirão Bonito/São Carlos e devido ao trânsito lento, um motociclista diminuiu a velocidade e a motorista de um veículo não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira da moto. O sol pode ter ofuscado a visão da condutora do carro.

Com o impacto o motociclista foi ao solo e com escoriações pelo corpo, foi atendido inicialmente por uma unidade do Samu que passava pelo local e posteriormente pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

