Motociclista fica ferido após colisão traseira contra ônibus escolar na avenida Tancredo Neves

Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta sexta-feira (8), um motociclista de 20 anos ficou ferido após colidir na traseira de um ônibus escolar na avenida Tancredo Neves.
Segundo informações do condutor do ônibus, o trânsito estava lento no sentido UPA Vila Prado – Shopping e, ao perceber a lentidão, ele precisou parar o veículo. O motociclista, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na parte traseira do coletivo.
Com o impacto, o jovem bateu a cabeça contra o ônibus, sofrendo um ferimento na superfície da cabeça. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.
A Polícia esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito.
